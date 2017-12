Sob forte chuva em Los Angeles, indicados aguardam o Oscar

Apesar da chuva que cai sem parar hoje sobre Los Angeles, o mau tempo não vai estragar a festa. Dezenas de indicados ao Oscar esperam nervosos, mas também aliviados, a 80ª cerimônia de entrega das estatuetas, que será realizada neste domingo, 24, no Teatro Kodak, em Los Angeles. Veja também: Confira os principais candidatos do Oscar A tensão é normal, já que apenas poucos serão os escolhidos para receber um dos 25 prêmios concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, os mais cobiçados da indústria do cinema. O alívio se deve à satisfação pelo fim da greve dos roteiristas de Hollywood na semana passada, bem a tempo de permitir a realização do espetáculo com as estrelas e seu esplendor e sem a perturbadora presença de manifestantes na entrada. Embora os organizadores tenham gostado de ter um pouco mais de espaço entre a realização do evento e o final do conflito trabalhista, causado por diferenças com o pagamento de direitos autorais do material distribuído pela internet, o mundo do cinema está pronto para sua noite de gala. Espírito Independente antecipa extravagâncias A ansiedade de muitas estrelas de Hollywood em usar os vestidos, sapatos e jóias caríssimas, às vezes extravagantes, e desfilar pelo tapete vermelho ficou evidente na noite de sábado, 23, durante a cerimônia de entrega dos prêmios Espírito Independente. Essas premiações, que surgiram em 1986 como um contrapeso aos prêmios Oscar - para recompensar os filmes independentes e com orçamento fora dos padrões de Hollywood -, correm agora o risco de serem absorvidas pela grande indústria do cinema já que não há mais distinção de limites entre os dois prêmios. De fato, grande parte dos participantes da cerimônia do Espírito Independente no sábado, 23, passará de novo sobre o tapete vermelho do Teatro Kodak, como Cate Blanchett, Ellen Page, Javier Bardem, Angelina Jolie, Eva Mendes e Dennis Hopper.