Só se houver um cataclismo Mathew McConaughey e Jared Leto deixarão de ganhar os prêmios no Oscar 2014

Christian, Raymond, Antoine, Zachary e Yvan. São os cinco irmãos de C.R.A.Z.Y., o longa do franco-canadense Jean Marc Vallée que virou cult na Mostra. A história de uma família conservadora e uma crônica das transformações dos anos 1960 e 70, vistas pelo ângulo de Zac, o garoto que vai sair do armário. O sucesso foi tão grande que Jean-Marc Vallée foi cooptado para filmar nos EUA. Clube de Compras Dallas concorre em categorias importantes do Oscar. Só se houver um cataclismo Mathew McConaughey e Jared Leto deixarão de ganhar os prêmios de melhor ator e melhor ator coadjuvante.

Clube de Compras inscreve-se no que, nos EUA já se chama de ‘McConaussance’, Durante muito tempo, o ator parecia confortável na pele de galã em comédias românticas que não lhe erxigiam mais que a estampa. E, aí, algo se passou, e num período incrivelmente curto. McConaughey renasceu, ousou. Investindo em papeis contrários à imagem de galã. Em Clube de Compras, faz o sujeito homofóbico e misógino que, de repente, se descobre portador do viurus da aids. O ano é 1985 e, naquele momento, a doença equivale a uma sentença de morte imediata.

