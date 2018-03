'Sniper Americano' lidera bilheterias americanas pela terceira semana

O filme Sniper Americano, dirigido por Clint Eastwood e indicado ao Oscar, manteve o primeiro lugar das bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá ao longo deste fim de semana com 31,9 milhões de dólares de arrecadação, de acordo com estimativas do estúdio.

O longa venceu facilmente vários novos lançamentos e chegou a 250 milhões de dólares no total desde a estreia, em 16 de janeiro. Bradley Cooper, também nomeado à estatueta, é o protagonista do filme de guerra no papel de um atirador de elite do grupo de operações especiais da marinha americana.

O filme familiar Paddington, baseado em um clássico livro infantil sobre um urso procurando a sua casa, terminou em segundo, com 8,5 milhões de dólares entre sexta-feira, 31, e domingo, 1º. Quase um empate: vendeu apenas 5.000 dólares a mais que o filme de ficção científica Project Almanac, que estreou neste fim de semana.

O desempenho forte de Sniper Americano ajudou na arrecadação geral da bilheteria no fim de semana do Superbowl, quando muitos americanos se concentram no jogo final da temporada de futebol americano. A venda de ingresso cresceu 23% em relação ao mesmo fim de semana do ano passado, de acordo com a empresa Rentrak.