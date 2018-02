Snape é o maior personagem de série Harry Potter--pesquisa MTV

Outra pesquisa, da NextMovie.com, revelou Bellatrix Lestrange como a vilã favorita, à frente do maquiavélico Draco Malfoy.

A morte do diretor de Hogwarts, o professor Alvus Dumbledore, foi considerado o momento mais inesquecível da série, com 51 por cento dos quase 36 mil votos registrados. As viagens temporais de Hermione Granger foram escolhidas como o dispositivo mágico que os fãs mais gostariam que existisse -- um pouco à frente do manto de invisibilidade de Harry.

Neville Longbottom encabeçou a lista de personagens que os fãs mais gostariam que recebesse um livro ou filme próprio; Luna Lovegood veio logo atrás.

Após oito filmes da série -- inspirados em sete livros --, o NextMovie.com perguntou aos fãs qual dos atores terá mais futuro na carreira. Rupert Grint (Ron Weasley) venceu com 43 por cento, seguido de Daniel Radcliffe (Harry Potter), com 22, e Emma Watson, com 17.

(Reportagem de Jill Serjeant)