'Slumdog Millionaire' ganha prêmio de produtores de Hollywood O filme "Slumdog Millionaire", do diretor Danny Boyle, ganhou o prêmio mais importante dos produtores de Hollywood no sábado, o que aumenta as chances do filme no Oscar, que acontece no mês que vem. "Slumdog", que conta a história de um indiano que participa de um programa de TV, obteve 10 indicações ao Oscar na quinta-feira, incluindo melhor filme. "Slumdog" foi o segundo líder em indicações, perdendo apenas para "O Curioso Caso de Benjamin Button", indicado em 13 categorias. O maior prêmio da Associação de Produtores da América (PGA, na sigla em inglês) vai para o produtor do filme -- neste caso, Christian Colson, em cujo currículo constam apenas mais três filmes alternativos. "Slumdog" foi bem recebido pela crítica e passou de filme alternativo a sucesso de bilheteria, conseguindo ficar entre os 10 filmes mais assistidos no fim de semana passado. O prêmio da Associação dos Produtores é considerado um importante termômetro para o Oscar, já que parte de seu júri também faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que decide quem ganha o Oscar.