'Slumdog Millionaire' é o vencedor do Critics' Choice em LA

"Slumdog Millionaire" foi a resposta final dada pelos Critics' Choice Awards nessa quinta-feira, quando o drama sobre o vencedor improvável de uma versão indiana de "Who Wants To Be a Millionaire" levou os prêmios principais no evento, que funciona como barômetro indicativo das tendências do Oscar. Ambientado em Mumbai, cidade atingida pelo terror recentemente, o filme recebeu cinco troféus, incluindo os de melhor filme, diretor (Danny Boyle) e roteirista (Simon Beaufoy). Com isso, foi reforçado seu status de um dos candidatos principais ao Oscar, cujas indicações serão anunciadas em 22 de janeiro. Organizado pela Associação de Críticos de Cinema e Televisão, o Critics' Choice Awards funciona como uma das previsões mais confiáveis de sucesso no Oscar. Nos últimos dez anos, previu os vencedores dos Oscar de melhor filme e diretor em 70 por cento dos casos. Seu índice de acerto é de 60 por cento no caso dos Oscar de melhor ator e atriz. Demonstrando alguma falsa modéstia, o produtor de "Slumdog Millionaire", Christian Colson, disse a jornalistas nos bastidores do evento: "Não temos a menor chance (de Oscar)." O que talvez seja mais importante, disse a atriz Freida Pinto, é que o sucesso do filme elevaria enormemente a moral de Mumbai, onde dez homens armados mataram 179 pessoas em novembro. "Todo o mundo na Índia já deve estar festejando", disse a antiga modelo, que fez o papel da namorada do protagonista, Dev Patel. Este, que não estava presente à premiação, ficou com o troféu de melhor ator jovem. O músico indiano A.R. Rahman, considerado o melhor compositor, declarou "este é para a Índia!" quando aceitou seu troféu. "Slumdog Millionaire" também tinha sido indicado para melhor canção, mas perdeu esse prêmio para Bruce Springsteen, que não estava presente, pela canção-título de "The Wrestler". Sean Penn foi considerado o melhor ator por seu papel principal em "Milk", drama sobre Harvey Milk, o primeiro político abertamente gay eleito na Califórnia. "No fundo isto daqui é um concurso de beleza, então eu já tinha uma vantagem", brincou o ator ao receber seu prêmio. Penn não ficou igualmente feliz um ano atrás, quando "Na Natureza Selvagem", que ele dirigiu, recebeu sete indicações ao Critics' Choice, mas nenhum prêmio. O filme também foi ignorado na entrega dos Oscar. "Milk" também recebeu o troféu de melhor elenco. O filme era líder em número de indicações, ao lado de "O Curioso Caso de Benjamin Button". Este último não levou nenhum prêmio - uma decepção para Brad Pitt, que estava presente ao evento com sua mulher, Angelina Jolie, indicada para melhor atriz por "A Troca".