'Slumdog' chega ao topo nas bilheterias britânicas

O filme Slumdog Millionaire chegou ao topo das bilheterias britânicas, mas somente duas semanas depois da estréia. Dirigido por Danny Boyle, o filme ganhou quatro Globos de Ouro, incluindo Melhor Drama. Apesar da publicidade, o longa estreou na semana passada em segundo lugar. Entretanto, a história de um indiano que procura o amor em um jogo de perguntas e respostas na TV obteve neste fim de semana 2,6 milhões de libras, contra 1,8 milhão de libras arrecadadas na semana passada, de acordo com a Screen International. O filme Sete Vidas, com Will Smith, estreou em segundo lugar. Ele interpreta um homem que guarda um segredo, tentando ajudar sete estranhos. O líder da semana passada, a comédia norte-americana Role Models, com Paul Rudd e Seann Wulliam Scott, caiu três posições. O filme de terror My Bloody Valentine estreou em quarto lugar, enquanto Bride Wars, com Anne Hathway e Kate Hudson, caiu duas posições, ficando em quinto. O filme Beverly Hills Chihuahua, da Disney, estreou em sexto e Defiance, com Daniel Craig, escorregou três posições, caindo para sétimo. No filme, ele faz um líder da resistência judia na 2a Guerra Mundial. Mickey Rourke e O Lutador ficaram em oitavo lugar. Sim Senhor, com Jim Carrey, ficou em nono e Madagascar 2, em décimo.