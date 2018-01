Skate voador do filme 'De Volta para o Futuro Parte II' vai a leilão

O famoso skate voador utilizado por Marty McFly no clássico De Volta para o Futuro Parte II será leiloado em outubro deste ano em Londres. O objeto cenográfico feito de madeira sólida está avaliado entre US$ 17 mil e US$ 26 mil, segundo informações do site USA Today.

Além do skate voador, outros itens que marcaram a história do cinema irão a leilão no mesmo dia, incluindo um bilhete dourado do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971, um traje de motociclista do filme O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final, e o carro de Capitão Nemo em A Liga Extraordinária.

O evento ainda inclui uma jaqueta usada por um dos tripulantes que participaram do filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma. Antes do leilão, haverá uma exposição por 15 dias das peças no Vue Cinema, que fica no London's Westfield Centre, do dia 1 ao 15 de outubro.