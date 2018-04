Sindicato dos roteiristas divulga a lista dos indicados deste ano

O sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos, que premia desde 1949, divulgou nesta quarta, 4, os indicados de melhor roteiro original, adaptado e de documentário de cinema. Os vencedores serão conhecidos no dia 19 de fevereiro, numa cemimônia simultânea em Los Angeles e Nova York. Entre os indicados para melhor roteiro original, estão três fortes concorrentes: La La Land: Cantando Canções, de Damien Chazelle, Moonlight, de Berry Jenkins e Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan, que ganhou dois importantes prêmios na categoria: o National Board of Review e do Círculo de Críticos de Nova York.

Entre os roteiros adaptados houve uma surpresa, a nomeação de Deadpool, de Thett Reese e Paul Wernick, baseado no quadrinho X-Men, que concorre com A Chegada, de Eric Heisserer, baseado em um conto do livro Histórias de Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang e Animais Noturnos, de Tom Ford, baseado no romance Tony e Susan, de Austin Wright.

ROTEIRO ORIGINAL

Hell High Water, de Taylor Sheridan

La La Land: Cantando Estações, de Damien Chazelle

Loving, de Jeff Nichols

Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan

Moonlight, de Barry Jenkins, com história de Tarell McCaney

ROTEIRO ADAPTADO

A Chegada, de Eric Heisserer, baseado no livro Histórias de Sua Vida e Outros Contos, de Ted Chiang

Deadpool, de Rhett Reesse e Paul Wernick, baseado no quadrinho X-Men

Cercas, de August Wilson, baseado na peça de sua autoria

Estrelas Além do Tempo, de Allison Schroeder e Theodore Melfi, baseado no livro de Margot Lee Shetterly

Animais Noturnos, de Tom Ford, baseado no romance Tony e Susan, de Austin Wright