Sindicato dos Produtores dos EUA indica 'Birdman' e 'Boyhood' para prêmio

Birdman e Boyhood: Da infância à juventude, dois dos filmes favoritos para as premiações de Hollywood deste ano, foram indicados nesta segunda-feira, 5, junto com um bom número de filmes pequenos, para o principal prêmio do Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, indicador confiável para a disputa do Oscar de melhor filme.

Entre os dez filmes indicados, estão o drama O Abutre e a história da obsessão de um baterista de Whiplash: Em busca da perfeição, duas produções pequenas independentes com chances no Oscar.

As duas ausências que chamaram a atenção, que estrearam no dia 25 de dezembro, foram o segundo filme dirigido por Angelina Jolie, Invencível, uma história de sobrevivência durante a Segunda Guerra, e o drama sobre direitos civis Selma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.