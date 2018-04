Sindicato dos Produtores dos EUA divulga os filmes indicados para premiação

O Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, PGA, sigla em inglês, divulgou na terça, 10, os filmes e as animações que concorrem ao prêmio da entidade (a cerimônia acontece no dia 28 de janeiro). Entre os longas selecionados, duas surpresas: a inclusão do longa da Marvel Deadpool e de Estrelas Além do Tempo, uma história real sobre um grupo de funcionárias negras da NASA que são obrigadas a trabalhar separadamente dos brancos durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, no início dos anos 1960, sofrendo com os preconceitos vigentes da época.

Os outros filmes da lista já eram esperados: o musical La La Land: Cantanto Estações, que venceu todos os prêmios do Globo de Ouro a que estava disputando; Moonglight: Sob a Luz do Luar e Manchester à Beira-Mar, que ganharam os principais prêmios da crítica; a elogiada ficção científica A Chegada; Cercas, dirigido por Denzel Washington; Até o Último Homem, uma história sobre a Segunda Guerra de Mel Gibson; o faroeste A Qualquer Custo e Lion: Uma Jornada Para Casa, protagonizado por Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman.

Entre as cinco animações que disputam o PGA, estão: Kubo e as Cordas Mágicas, Moana: Um Mar de Aventuras, Pets: A Vida Secreta dos Bichos, Procurando Dory e Zootopia, vencedor do Globo de Ouro na categoria.

Apesar de ser o melhor termômetro do Oscar na categoria de melhor filme, com acerto de 70%, o PGA, nas suas 27 edições, errou oito vezes. No ano passado, quem ganhou o prêmio da entidade foi A Grande Aposta, mas o longa perdeu o Oscar para Spotlight: Segredos Revelados, que nem entrou na lista do Sindicato.