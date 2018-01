Sindicato dos atores escolhe os melhores do cinema e da TV no SAG Awards

O Globo de Ouro, realizado em 7 de janeiro, é conhecido como o pontapé inicial da chamada temporada de premiações, de cinema e TV, cujo fim é marcado pelo Oscar, o mais importante prêmio quando o assunto é a produção de longas-metragens. O Globo, contudo, é uma espécie de primo bêbado do Oscar, por conta dos seus votantes, a crítica internacional. O Oscar, por sua vez, conta com uma Academia, formada, em grandíssima parte, por pessoas atuantes da própria indústria. Por isso, embora os resultados do Globo de Ouro sejam importantes – e apontam o gosto da crítica –, é a partir de agora, com as premiações dos sindicatos, que a temperatura começa a esquentar para valer.

Neste domingo, 21, será realizado o Screen Actors Guild Awards 2017 (abreviado para SAG Awards), prêmio dado pelo sindicato de atores de Hollywood e que, por isso, se concentra no ofício dos seus membros – a categoria mais importante é a de melhor elenco, por exemplo. Ainda assim, quando o assunto é a avaliação de atores, o SAG é preciso e indica uma direção.

Veja no caso do ano passado, quando Emma Stone e Viola Davis ficaram com os prêmios de melhor atriz principal e coadjuvante, respectivamente, pelos trabalhos em La La Land – Cantando Estações e Um Limite Entre Nós, respectivamente. A dupla também foi escolhida pelo Oscar, assim como Mahershala Ali, de Moonlight, levou os dois prêmios como melhor coadjuvante. A surpresa do Oscar de 2017 foi, inclusive, premiar Casey Affleck, de Manchester à Beira-Mar, no lugar de Denzel Washington (Um Limite Entre Nós).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste ano, o filme com o maior número de indicações é Três Anúncios Para um Crime, com quatro no total, longa aliás que foi uma boa surpresa nas escolhas do Globo de Ouro e ofuscou bambambãs como A Forma da Água, Me Chame pelo Seu Nome, The Post e Dunkirk. Na TV, os olhares estarão na minissérie Big Little Lies, com quatro indicações, e Stranger Things, com três.

A cerimônia ocorre neste domingo, dia 21 de janeiro, às 22h. No Brasil, a TNT transmite ao vivo o tapete vermelho, com apresentação de Carol Ribeiro e Hugo Gloss, e a premiação, com comentários de Domingas Person e transmissão simultânea na plataforma TNT GO. / COM AGÊNCIAS