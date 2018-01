Sindicato de diretores de cinema dos EUA premia irmãos Coen

Por seu trabalho no filme Onde os Fracos Não Têm Vez (No Country For Old Men), os irmãos Joel e Ethan Coen receberam, das mãos do diretor Martin Scorsese, o prêmio de melhor direção concedido pelo sindicato de diretores de cinema dos Estados Unidos (DGA, em inglês), considerado a principal prévia do Oscar. AP A cerimônia anual, que chegou neste domingo, 27, a sua 60ª edição, aconteceu num hotel em Los Angeles e contou com a participação de cerca de 1.500 convidados que assistiram ao evento presidido pelo ator Carl Reiner. AP O filme premiado dos irmãos Cohen também é o favorito a levar a estatueta do Oscar, cuja entrega de prêmios acontecerá em 24 de fevereiro.