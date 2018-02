Sindicato de Diretores anuncia candidatos a melhor cineasta

O Sindicato de Diretores dos Estados Unidos (DGA, em inglês) anunciou nesta sexta-feira, 9, a lista de candidatos ao prêmio anual de direção, que, nesta ocasião, será disputado por Danny Boyle, David Fincher, Ron Howard, Christopher Nolan e Gus Van Sant. Veja também: 'Slumdog Millionaire' é o vencedor do Critics' Choice em LA A associação de cineastas voltou a confirmar Danny Boyle e seu filme independente, "Slumdog Millionaire", como uma das melhores produções de 2008, à frente de títulos como "Apenas um Sonho", do diretor Sam Mendes, ou "A Troca" e "Gran Torino", de Clint Eastwood. David Fincher concorrerá ao prêmio do DGA por "O Curioso Caso de Benjamin Button", enquanto Ron Howard foi indicado por "Frost/Nixon", Christopher Nolan está no páreo com "Batman - O Cavaleiro das Trevas", e Gus Van Sant foi escolhido por seu trabalho em "Milk". Esta é a quarta indicação de Howard ao prêmio do DGA, após as obtidas por "Apollo 13 - Do Desastre ao Triunfo", em 1995, e "Uma Mente Brilhante", em 2001. Sua primeira candidatura foi com "Cocoon", em 1985. Van Sant acumula sua segunda nomeação, após "Gênio Indomável", de 1997, assim como Nolan, candidato em 2001 por "Amnésia". Fincher e Boyle estréiam como indicados à estatueta do DGA, que realizará sua 61ª edição em 31 de janeiro em Los Angeles.