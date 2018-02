'Sin City: A Dama Fatal' estreia dia 25 de setembro no Brasil

Os fãs da saga Sin City terão de esperar um pouco mais para assisstir ao Segundo filme da franquia nos cinemas. Isso porque a estreia do longa, prevista para a próxima semana, foi adiada para dia 25 de setembro.

Nos Estados Unidos, o filme que leva para os cinemas a graphic novel criada por Frank Miller estreou no dia 22 de agosto sob opiniões contrastantes dos críticos e relativo sucesso de público.

O roteiro do novo longa é baseado na HQ A Dama Fatal (A Dame to Kill For) e foi escrito em parceria pelo vencedor por Wiliam Monahan (que levou um Oscar na categoria por ‘Os Infiltrados’, de Martin Scorsese) e pelo próprio Miller. A se passa antes de The Big Fat Kill (que está em Sin City - A Cidade do Pecado, primeiro filme da saga) e revela o episódio que fez com que Dwight (vivido por Josh Brolin) tivesse no presente um rosto completamente diferente. O roteiro tem ainda fragmentos de Apenas Outra Noite de Sábado (Just Another Saturday Night), e conta ainda com duas aventuras inéditas (uma delas é The Long Bad Night, A Longa Noite Ruim) que somente agora os fãs poderão descobrir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Espécie de continuação do primeiro filme da saga, Sin City – A Cidade do Pecado, de 2005, que foi dirigido por Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino (como diretor especial), o novo A Dama Fatal tem direção de Miller e Rodriguez. Desta vez, a trama gira em torno de Dwight (Josh Brolin), que tem seu confronto final com a mulher dos seus sonhos e pesadelos, Ava (Eva Green). Ela é capaz de ler mentes e se transforma exatamente no que os homens desejam.

Como é tradição no universo de Miller, Sin City é povoada por mulheres fortes, anti-heróis e vilões cruéis. Em uma atmosfera sombria e perigosa, seus caminhos se cruzam pelas ruas e bares da cidade do pecado. O elenco tem nomes que se consagraram no primeiro filme, como Mickey Rourke, que retorna como o vilão Marv, Jessica Alba (a estonteante Nancy), Bruce Willis (Hartigan) e Joseph Gordon-Levitt (Johnny) e conta com uma técnica inédita de captura de imagens em 3D.

Em maio, um dos pôsteres do filme foi proibido pela Motion Pictures Association of America, que avalia a classificação etária dos filmes no país. Isso porque a imagem trazia a atriz Eva Green vestindo uma camisa branca quase transparente em contra-luz. Segundo a MPA, o cartaz não foi aprovado para ser veiculado nos cinemas americanos porque continha “nudez, curva do seio e auréola/mamilo visíveis através do tecido”.