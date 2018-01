Sienna Miller é indicada ao prêmio Bafta de estrela e ascensão A atriz britânica Sienna Miller foi indicada ao troféu "astro ou estrela em ascensão" no prêmio Bafta deste ano, ao lado de seu compatriota Sam Riley, do americano Shia LaBeouf, da canadense Ellen Page e de Tang Wei, da China. O troféu "Estrela em Ascensão" será o único entregue nos Bafta Awards (prêmios da Academia Britânica de Cinema), em 10 de fevereiro, a ser decidido pelo público britânico. Os fãs podem votar por mensagem de texto ou no site www.orange.co.uk/bafta . Sienna Miller, 26 anos, tornou-se favorita dos tablóides durante seu namoro e subsequente separação do ator Jude Law. Ela foi elogiada por sua atuação no papel de Edie Sedgwick, a musa de Andy Warhol, em "Factory Girl." Riley ganhou atenção com o papel de Ian Curtis, vocalista da banda Joy Division, em "Control" e Tang Wei atuou em "Lust, Caution", thriller sexualmente explícito de Ang Lee, ambientado na época da 2a Guerra Mundial, que recebeu o Leão de Ouro do Festival de Veneza em 2007. LaBeouf está no filme mais recente da franquia Indiana Jones, e Ellen Page vem ganhando elogios por sua performance em "Juno", de Jason Reitman.