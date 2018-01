Sienna Miller brilha em estréia de seu último filme A atriz britânica Sienna Miller, ex-namorada do ator Jude Law, assistiu esta noite em Londres à estréia de seu último filme, Factory Girl, em que interpreta uma jovem que freqüentava o mesmo círculo social do artista Andy Warhol. Antes da estréia, realizada no Vue de Leicester Square, no centro da capital britânica, a atriz parou para cumprimentar centenas de fãs que a esperavam do lado de fora e depois falou com a imprensa. No filme, o ator Guy Pearce protagoniza o papel de Warhol. "Guy é um grande ator, um grande amigo e realmente se colocou na pele de Andy", declarou a atriz de Alfie, que recentemente decidiu se mudar de Nova York para Londres. Sienna Miller usou um minivestido vintage em tom creme da Balenciaga, meias pretas e sapatos também pretos de Sergio Rossi. Sua irmã, que a acompanhou à estréia, usava um vestido da marca 2812, que as duas planejam lançar oficialmente na capital britânica em julho, quando abrem uma loja. Entre os convidados estavam o diretor do filme, George Hiclenlooper, que disse estar "muito emocionado e comovido" com a caloroso recepção dos fãs. "Eu gosto dos britânicos, são mais cultos e melhores leitores que os americanos e apreciarão melhor o filme", disse o cineasta.