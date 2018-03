'Shrek Para Sempre' abrirá Festival de Tribeca

O Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, anunciou nesta terça, 2, que começará sua edição deste ano, em 21 de abril, com a estreia mundial da animação "Shrek Para Sempre".

A última aventura da saga de Shrek, que será em 3D, tem a direção de Mike Mitchell, e as principais vozes ficam por conta dos atores Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Antonio Banderas, que estiveram nos filmes anteriores.

Jane Rosenthal, uma das fundadoras do festival, assinalou em comunicado que "Shrek Para Sempre", além de ser uma das estreias mais esperadas do ano, "combina uma boa história e boas interpretações com a inovação do 3D".

"Com o capítulo final das aventuras de Shrek, seus quatro protagonistas fecham um círculo e prestam uma criativa homenagem a cada uma dos filmes anteriores", disse Mitchell no mesmo comunicado.

Os organizadores do Festival de Tribeca, que termina no dia 2 de maio, anunciarão nas próximas semanas os outros filmes que serão exibidos.