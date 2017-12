'Shrek' e 'Bee Movie' são semifinalistas para Oscar de animação LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os 12 filmes que podem ser eleitos para competir ao Oscar de melhor animação do ano que vem, incluindo sucessos como "Ratatouille", "Shrek Terceiro" e "Bee Movie -- A História de uma Abelha". Apenas três filmes serão indicados quando todas as categorias forem anunciadas em 22 de janeiro. Se os filmes elegíveis tivessem totalizado 16 ou mais, então cinco filmes seriam indicados. Nos sete anos de história desta categoria, a Academia apenas indicou cinco filmes uma única vez. Também na lista estão "A Família do Futuro", "Os Simpsons -- O Filme", "A Lenda de Beowulf", "Persepolis", "O Homem Lobo e os Pestinhas", "Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theaters", "Surf's Up", "Tekkonkinkreet" e "TMNT". Entre os grupos de animação, há dúvidas sobre se o filme de Robert Zemeckis, "A Lenda de Beowulf", é considerado ou não animação pela técnica com que foi feito. (Por Steven Zeitchik)