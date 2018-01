Shirley Bassey vai aparecer em cerimônia do Oscar Shirley Bassey, que gravou as canções-tema para os filmes de James Bond "007 contra Goldfinger", "007 - Os Diamantes são Eternos" e "007 contra o foguete da morte", fará sua primeira aparição na cerimônia de entrega dos prêmios da Academia neste mês, disseram os produtores do evento na sexta-feira.