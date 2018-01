Shia LaBeouf descobre droga secreta em novo thriller LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - O ator Shia LaBeouf fará um perdedor sortudo em "The Dark Fields", um thriller no estilo de "Clube da Luta" ou "Vidas em Jogo". O personagem de LaBeouf põe as mãos em uma droga farmacêutica secreta que o faz ficar mais inteligente. Ele consegue um sucesso repentino financeiro e social, mas logo descobre que a droga traz efeitos colaterais, como um fenômeno chamado "trip-switching", no qual o tempo passa em câmera lenta. Neil Burger (de "O Ilusionista") dirige o projeto da Universal Pictures, uma adaptação do livro de Alan Glynn. LaBeouf, que trabalhou recentemente em "Transformers" e "Paranóia", volta aos cinemas no próximo mês com "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal".