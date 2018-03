'Sherlock Holmes 2 - O Jogo de Sombras' tem novo trailer

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras tem um novo trailer. A continuação de Sherlock Holmes (2009), que tem Robert Downey Jr no papel do detetive, traz Jared Harris no papel do vilão Professor Moriarty e Jude Law, que repete o personagem Watson.

No novo filme, também dirigido por Guy Ritchie, Sherlock precisa seguir as pistas do Professor Moriarty com a ajuda de Watson, que tenta, durante a operação, salvar sua relação com Mary Morstan, vivida por Kelly Reilly.

A estréia de Sherlock Holmes 2: O Jogo de Sombras acontece em 16 de dezembro nos EUA, com previsão de entrar no circuito nacional em 13 de janeiro.