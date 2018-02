'Sherlock Holmes 2' ganha pôsteres

SÃO PAULO- Dois pôsteres do novo filme de Sherlock Holmes, A Game of Shadows ( Um Jogo de Sombras, em tradução livre) foram divulgados nesta segunda-feira, 11. O longa terá novamente Robert Downey Jr., no papel principal, e de Jude Law, como Dr. Watson, braço direito do detetive na obra de Arthur Conan Doyle.

No elenco, estão ainda Jared Harris (Mad Men), como o vilão Professor Moriarty, Kelly Reilly (Sherlock Holmes, 2009), Noomi Rapace (A Menina Que Brincava com Fogo, 2009), Stephen Fry (Alice no País das Maravilhas, 2010) e Gilles Lellouche (Inimigo Público nº 1, 2008).

O primeiro trailer do filme deve estrear antes da exibição de Harry Potter e as Relíquias da Morte PT.2, que entra em cartaz na sexta-feira, 15.

Sherlock Holmes estreia em 16 de dezembro deste ano. O primeiro filme da franquia, dirigida por Guy Richie, lançado em 2009, arrecadou mais de US$ 500 milhões mundialmente.