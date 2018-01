Sharon Stone quer chegar ao Instinto Selvagem 16 Sharon Stone, que protagoniza Instinto Selvagem 2, afirmou, na pré-estréia do filme, em Nova York, estar disposta a chegar até o Instinto Selvagem 16. A atriz estava feliz em ser o centro das atenções, com um vestido vermelho da grife Dior. O filme chegará aos cinemas norte-americanos nesta sexta-feira e aqui no Brasil, no dia 7 de abril. Sharon, de 48 anos, se mostrou surpresa com o impacto causado por suas cenas de nudez no filme dirigido pelo escocês Michael-Caton Jones, que segue, após 14 anos, o bem-sucedido Instinto Selvagem, com Michael Douglas, dirigido por Paul Verhoeven. "É uma situação realmente divertida. A cada momento me admiro em pensar que alguém possa se excitar ao me ver nua. Toda vez que vou comprar um biquíni, nem ouso me olhar no espelho. Mas evidentemente sofro de um excesso de escrúpulos", disse a estrela ontem aos jornalistas locais. No filme, ambientado em Londres, Sharon atua junto de David Morrissey, que interpreta o psiquiatra criminal britânico Michael Glass. A atriz definiu o novo filme como "moderno, cheio de ironia, um thriller psicológico que realmente assusta os espectadores", e afirmou estar disposta a chegar "até o Instinto Selvagem 16 e depois fazer uma série de TV". Recentemente, Sharon declarou ter ficado "horrorizada" quando descobriu que algumas das cenas mais eróticas e de "alta voltagem" que filmou tinham sido cortadas.