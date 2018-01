Sharon Stone, mais erotismo em Instinto Selvagem 2 A atriz norte-americana Sharon Stone admitiu que os produtores de seu novo filme, Instinto Selvagem 2, aumentaram as cenas eróticas e de nudez a pedido dela. O novo filme é dirigido pelo escocês Michael-Caton Jones. Sharon Stone, de 48 anos, declarou ter ficado "horrorizada" quando descobriu que algumas das cenas mais eróticas e de "alta voltagem" que filmou tinham sido cortadas. "Pedi que fossem um pouco mais atrevidos e loucos. E assim deixaram muitas cenas eróticas e de sexo", disse a atriz. Sharon disse ainda que o filme demonstra que as mulheres de mais de 40 anos podem ser sexy. Sharon Stone falou sobre o filme durante entrevista coletiva para a estréia mundial em Londres. O remake é lançado 14 anos após a atriz ter protagonizado o mais célebre cruzar de pernas da história do cinema. O filme estrelado também pelo ator de televisão britânico David Morrisey chega aos cinemas europeus e norte-americanos no dia 31 de março. Sharon volta a interpretar a estonteante Catherina Tramell, a escritora assassina que no filme original seduz Michael Douglas com seu magnetismo sexual. A primeira versão foi dirigida por Paul Verhoeven, em 1992.