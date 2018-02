Sharon Stone e Marion Cotillard, as musas do Festival de Cannes

E a segunda semana do Festival de Cannes 2014 tem suas musas. Depois que Blake Lively arrancou elogios com seu guarda-roupa moderno e delicado, Sharon Stone causou impacto ao escolher um minivestido de Roberto Cavalli para ir à première mundial de The Search. Quem também optou por um look contemporâneo foi uma das protagonistas do filme, a atriz Berenice Bejo. A francesa que estrelou o longa O Artista, que levou o Oscar de melhor filme em 2012, foi de longo tomara-que-caia de veludo azul à sessão do longa que integra a competição oficial e tem direção de Michel Hazanavicius.

Já sua conterrânea Marion Cotilard (que também levou o Oscar de melhor atriz por Piaf - Um Hino ao Amor, em 2008) ganhou o título de a mais fashion do Red Carpet desta semana com seus looks Dior. Para a estreia mundial de In the Name of my Daughter (L'homme qu'on aimait trop), ela escolheu um tomara-que-caia plissado Dior Couture impecável. Branco, e com cortes geométricos na saia, o vestido ganhou volume e um ar contemporâneo que quebrou o romantismo do shape anos 60.

Já para a sessão de gala do filme em que é protagonista e que lhe rendeu o favoritismo à Palma de Ouro de Melhor Atriz, Marion ousou mais ainda. E, na première mundial do filme que protagoniza, o belga Deux jours, une nuit (Two Days, One Night), surgiu no tapete vermelho usando um vestido-casulo (silhueta reta, mas volumosa), mais curto na frente e mais longo e estampado nas costas. Nos pés, uma bota peep-toe. Mais ousado e contemporâneo, impossível.