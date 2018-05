Sharon Stone é estrela de lançamento de filme na Geórgia

A atriz americana Sharon Stone assiste neste domingo como convidada de honra do presidente da Geórgia, Mikheil Saakashvili, à estreia do filme 5 Day of August, do diretor filandês Renny Harlin sobre o conflito russo-georgiano de 2008.

A protagonista de Instinto Selvagem, que não trabalha no filme, apareceu na televisão do país em imagens ao lado de um Saakashvili sorridente, conhecendo as dependências da residência oficial. A atriz se transformou na estrela da estreia.

O filme, na qual o ator cubano Andy Garcia interpreta o papel de Saakashvili narra as peripécias de um jornalista americano e de seu cinegrafista durante o conflito russo-georgiano.

A produção ofereceu um jantar de gala beneficente cuja arrecadação será destinada a um fundo de ajuda às vítimas da guerra de 2008.

Segundo a imprensa local, um empresário local pagou US$ 12 mil pelo privilégio de sentar-se ao lado da atriz americana durante o jantar.