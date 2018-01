Sharon Stone doa R$ 200 mil para escola em Darfur A atriz americana Sharon Stone doou na segunda-feira, 12, em Berlim, durante a cerimônia "Cinema pela Paz", R$ 200 mil (75 mil euros) para a construção de uma escola em Darfur, no Sudão. Um dos motivos da estadia de Sharon em Berlim é a divulgação do novo filme que protagoniza, When a Man Falls in the Forest, dirigido por Ryan Eslinger. No evento, realizado na Konzerthaus del Gendermenmarkt, na antiga Berlim Oriental, havia cerca de 600 convidados, entre eles Richard Gere, Catherine Deneuve, Bob Geldolf, Antonio Banderas, Forest Whitaker e Christopher Lee. A noite de gala causou tumulto na região, com fãs que bloquearam ruas e provocaram congestionamentos, dificultando até mesmo o acesso das estrelas de cinema à festa. Além de arrecadar fundos para iniciativas em Darfur, o evento também recebeu doações para a causa tibetana. Enquanto isso, Lee lembrou que há conflitos em 38 países do mundo, Gere ressaltou que "muitas pessoas deixam as coisas acontecerem sem fazer nada; nós podemos mudar as coisas e devemos mudar". Geldolf, por sua vez, pediu à Alemanha que aproveite a reunião do G8 em junho para tomar importantes decisões em relação à África. O Grupo dos Oito, mais conhecido como G8, é uma organização formada pelos sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo - Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e o Canadá -, mais a Rússia.