Sharon Stone adotou mais um filho, diz tablóide The Sun A atriz norte-americana Sharon Stone adotou um terceiro filho, segundo publicou nesta quarta-feira o tablóide britânico "The Sun". A estrela de "Instinto Selvagem" é mãe de Roan Jospeh, de 6 anos, e de Laird Vonne, de 1 ano e 3 meses. Em junho, ela deu entrada no processo para adotar o bebê recém-nascido Quinn e, nesta semana, a atriz, de 48 anos, divorciada do de Phil Bronstein em 2004, confirmou que Quinn se tornou o mais novo membro da família. Enquanto isso, Sharon cancelou a ida ao 63.º Festival de Cinema de Veneza porque vai se encontrar com o Dalai Lama em Los Angeles, de acordo com o site de fofocas britânico FemaleFirst.com. A atriz iria promover na mostra seu mais recente filme, "Bobby". Os representantes de Sharon foram vagos com relação às razões pelas quais ela desistiu de comparecer ao festival, revelando somente que pretende se encontrar com o líder espiritual budista. Sua porta-voz, Cindi Berger, disse que Sharon nunca se comprometeu que estaria em Veneza. No entanto, especula-se que a estrela tenha recusado o convite porque os organizadores não atenderam suas exigências de acomodações.