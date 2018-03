Sexto filme de Harry Potter é o mais lucrativo da série no Brasil

O sexto filme da série Harry Potter, adaptada dos livros da escritora inglesa J. K. Rowling, tornou-se o mais assistido da franquia nos cinemas brasileiros. Um mês após a estreia, "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" faturou R$ 34,6 milhões em bilheteria.

Segundo dados divulgados pela empresa responsável por distribuir o filme aos cinemas, mais de 4 milhões de pessoas já assistiram ao mais novo filme do bruxinho adolescente, que continua entre os dez mais assistidos mesmo quatro semanas após a estreia.

Em relação aos outros filmes da série, "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" teve melhor desempenho na arrecadação. O sexto filme fatorou 59% a mais que o terceiro, "Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban", mas em relação ao último, "Harry Potter e a Ordem da Fênix", teve um aumento de "apenas" 8%.

"Harry Potter e o Enigma do Príncipe", já havia batido o recorde nacional de público em um único dia, com 564 mil espectadores em todas as sessões em sua data de estreia. Quanto às vendas de ingressos para a pré-estreia, mais de 270 mil haviam sido vendidos para sessões do filme a partir de 0h01, recorde para os grupos Cinemark, Grupo Severiano Ribeiro e Moviecom.