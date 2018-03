'Sex and The City' pode abrir o Festival de Cannes

O filme Sex and the City, baseado na famosa série de televisão, pode ter sua estréia no Festival de Cannes, que acontecerá de 14 a 25 de maio, informou o site Hollywood Reporter, que indicou o filme como possível abertura do festival. O filme irá estrear em muitos países ainda no final de maio, duas semanas depois do festival. "Uma abertura com Sex and the City ofuscaria o novo Indiana Jones (cuja presença em Cannes é dada como provável) nos dias centrais do festival ou como filme de encerramento. Isso pode aborrecer os paparazzi, mas pode também ter o brilhante efeito de atrair muito mais pessoas, por mais tempo, ao festival", disse o Hollywood Reporter. O fato de serem ambos filmes de língua inglesa cria dúvidas quanto à escolha, já que seria o terceiro ano consecutivo em que um filme em inglês é exibido na abertura da mostra, depois de O Código Da Vinci (2006) e Um Beijo Roubado (2007). Tal fato só ocorreu entre 1996 e 1998, quando o Festival de Cannes teve como filme de abertura, respectivamente, Um Tiro para Andy Warhol (1996), O Quinto Elemento (1997) e Segredos do Poder (1998).