'Sex and the City 3' deve começar a ser rodado em 2017

2017 deve ser um ano especial para os fãs da série Sex and the City. Isso porque, segundo informações do site RadarOnline, na metade do ano que vem, as filmagens do terceiro filme da série devem começar a ser feitas. "Todas as artistas assinaram, oficialmente, a participação no projeto", chegou a afirmar uma fonte, exclusivamente para o portal.

Depois de alguns supostos problemas com Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall firmaram acordo e concordaram com cada uma das cenas que devem ser rodadas. "Sarah Jessica não estava, originalmente, nos planos, porque ela não tinha gostado da ideia dos personagens serem retratados em uma luz mais madura. (...) Todos estão felizes com o rumo que as coisas tomaram e mal podem esperar para trabalharem juntos, novamente", também declarou a fonte, para o RadarOnline.