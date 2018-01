Sete filmes latinos competem no festival de Toulouse Dois filmes da Argentina, Brasil, México e um de Cuba formam as sete produções que competem no 19.º Encontro de Cinema da América Latina de Toulouse, na França, que começa no próximo dia 16, afirmaram hoje os organizadores. Do Brasil A Casa de Alice, de Chico Teixeira, e Baixio das Bestas, de Claudio Assis, disputam o principal prêmio do evento que conta ainda com as produções argentinas Ciudad en Celo, de Hernán Gaffet, e La Marea, de Diego Martínez Vignatti; as mexicanas El Cobrador, de Paul Leduc, e Familia Tortuga, de Rubén Imaz Castro, além da cubana Madrigal, de Fernando Pérez. O júri será presidido pelo cineasta chileno Cristian Sánchez e composto pela produtora colombiana Lina Echeverri, o diretor chileno Sebastián Lelio, o coordenador de programas do Fórum daas Imagens de Paris, Gilles Reuseeau, e o diretor de fotografia português Acácio de Almeyda. O prêmio Flechazo, o principal desta mostra, dará ao vencedor cerca de R$ 12 mil, além de promover a distribuição de seu filme na França. A edição deste ano, que termina em 25 de março, dará atenção especial à produção do Brasil e do Chile, com uma mostra de atores e diretores brasileiros negros e homenagens aos diretores chilenos Raúl Ruiz e Cristian Sánchez. O cinema afro-brasileiro, com a projeção de curtas-metragens e documentários sobre o tema, com homenagem ao ator Lázaro Ramos, que também participará da mostra, será outro dos pontos altos da mostra deste ano. A idéia é projetar filmes recentes em que atores negros que só tinham papéis estereotipados como escravos ou ladrões, começam a ser apresentados mais próximos da realidade. A cinemateca de Toulouse exibirá no mês que vem a obra européia de Ruiz, que reside na França, enquanto os Encontros se concentrarão em sua obra chilena, construída antes do golpe de Estado de 1973 e, mais recentemente, a que marca seu regresso ao país, explicou a presidente do festival, Esther Saint-Dizier. A obra de Cristian Sánchez, discípulo de Ruiz e presidente do júri, também será exibida no festival.