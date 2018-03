Set de filmagens de 'Harry Potter' pega fogo

Um dos principais cenários do último filme de Harry Potter pegou fogo na sexta-feira à noite, num incêndio acidental e que não deixou vítimas, segundo confirmou o serviço de bombeiros britânico.

O fogo começou nos estúdios Leavesden, em Watford (Inglaterra), um dos locais onde são gravadas as cenas externas do filme "Harry Potter e as Relíquias da Morte".

Os bombeiros precisaram de mais de meia hora para apagar o que chamaram de um incêndio "razoavelmente grande".

"Fomos chamados às 20h27. A parte lateral do

cenário estava ardendo", indicou um porta-voz dos Bombeiros, que explicou que os danos causados pelo incêndio foram "bastante grandes".

Segundo a imprensa britânica, o incêndio começou durante uma das batalhas da última parte da saga de Harry Potter e pode ter origem em uma falha nos efeitos pirotécnicos.