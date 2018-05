Sessão gratuita exibe filme sobre Saramago e traz debate com diretor

José Saramago será tema da sessão de cinema do teatro TUCARENA na noite desta quinta-feira, 02. O filme José e Pilar, dirigido por Miguel Gonçalves Mendes, será exibido à partir das 19 horas. Após a projeção, o diretor participará de debate com a plateia.

O longa é um registro documental da relação do escritor português com sua esposa, a jornalista Pilar del Rio entre os anos, durante o processo de criação do livro A Viagem do Elefante, lançado no Brasil em 2008.

A produção concorreu a diversos prêmios, entre eles o de 'Melhor Longa-metragem Documental' no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Saramago é um dos mais importantes escritores da literatura portuguesa. Em 2008, ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Entre seus livros mais famosos está Ensaio Sobre a Cegueira, de 1995. José Saramago faleceu em junho de 2010, aos 87 anos.

José e Pilar - Exibição e debate com Miguel Gonçalves Mendes

Onde: TUCARENA

Rua Bartira, 1024 - Esquina com a Rua Monte Alegre

Perdizes - Ao lado da PUC-SP

Quando: Quinta-feira, 02/06, às 19h

Entrada gratuita, sujeito a lotação

Videoteca da PUC-SP

Informações: (11) 3670-8267.