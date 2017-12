Sessão "Curtas Curtíssimos" encerrará Festival de Veneza A 63.ª edição do Festival de Veneza, que acontecerá de 30 de agosto a 9 de setembro, será encerrada com a seleção de "Curtas Curtíssimos" promovida por Stefano Martina. Foram escolhidos 17 filmes de 15 países - entre 1.100 avaliados por Martina - para disputarem o Leão de melhor curta-metragem e o Prix UIP, reservado ao melhor curta europeu. Dentre os concorrentes está o brasileiro Paulo Miranda, que participará da competição com "Faça sua Escolha". O curta-metragem "Sekalli sa Meokgo" (Stickfighter), que está fora do concurso, inaugurará a mostra dos "Curtas Curtíssimos" em 7 de setembro. "Sekalli sa Meokgo" é um filme do diretor sul-africano Teboho Mahlatsi, já vencedor da competição de curtas-metragens em 1999 com "Portrait of a Young Man Drowning" e presente ao Lido também há dois anos com a série "Yizo Yizo". Este ano, Mahlatsi presidirá o júri do concurso de curtas-metragens, composto também por Francesca Calvelli (responsável por montagem cinematográfica) e pelo diretor russo Aleksey Fedorchenko. O Festival de Veneza é dirigido por Marco Müller e organizado pela Bienal de Veneza, presidida por Davide Croff.