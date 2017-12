SescTV exibe documentário que mostra teatros brasileiros O SescTV exibe nesta sexta-feira, às 22 horas, o documentário Fora de Cena - Teatros do Brasil, dirigido por Raul Netto. Baseado no livro de J.C. Serroni, o documentário é apresentado pela atriz Clarisse Abujamra. O filme mostra tesouros arquitetônicos de importantes salas, como o Oficina e Arena. Em São Paulo e Rio, é exibido no canal 92 da Net.