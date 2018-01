Sesc Santana inicia mostra de documentários A partir desta terça-feira e até o dia 31, sempre às terças e quartas-feiras, às 20 horas, o Sesc Santana exibe em seu teatro oito documentários brasileiros realizados entre 1996 e 2006. Todas as sessões são gratuitas. Nesta terça será apresentado o documentário À Margem do Concreto (2006), de Evaldo Mocarzel, uma análise sobre a realidade dos sem-teto em São Paulo. Na quarta, será exibido Edifício Máster (2002), de Eduardo Coutinho, que mostra o cotidiano dos moradores desse condomínio de Copacabana, no Rio. No dia 16, será a vez de Barra 68 - Sem Perder a Ternura (2000), de Vladimir de Carvalho. Mostra de documentários no Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, tel. 6971-8700