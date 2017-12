Sesc exibe documentário que mostra cotidiano no Iraque "Eles têm permissão para filmar o Iraque e mostrar isso com uma perspectiva diferente na Austrália", diz o assistente do diretor Wayne Colle Janes que, com permissão para andar e registrar livremente a intimidade de um território tido por muitos como inimigo, conseguiu realmente fazê-lo sob uma perspectiva incomum, o das pessoas comuns. E isto não é pouco. "Graças a Deus!", responde o senhor que conversa coma a equipe. Um homem qualquer, que queria tocar a vida antes de a guerra assolar o Iraque, em 2003. Tão comum como tantos outros que continuaram tocando suas vidas depois de ver seu país ser praticamente destruído semanas depois. E isto está registrado em Na Sombra das Palmeiras, documentário que será exibido nesta sexta-feira no último Encontros Sesc Videobrasil, às 20 horas. O diretor australiano Colle Janes estará presente à sessão e participa de debate com o público logo após a exibição. Assim como a grande massa de cidadãos ocidentais, Colle Janes pouco sabia sobre o povo iraquiano antes de viajar para o país. "Minha motivação era abordar o tema de uma forma humana, pessoal. A única representação que a mídia ocidental tem do Oriente Médio são homens agressivos gritando ´Jihad, Jihad? (Guerra Santa)", conta Janes. E o diretor revela que esta ?Guerra Santa? não é necessariamente a palavra proferida por grupos armados. Registrando sozinho suas imagens, Janes contava apenas com os colaboradores, que o auxiliavam a se virar num país em que falar inglês podia significar a morte. Mas, graças a essa liberdade, Colle Janes teve o privilégio de filmar cenas como um grupo de garotas que assistiam a uma aula de inglês. A professora pergunta: Vocês têm medo da guerra? Elas respondem: "Não! Amamos nosso país e estamos prontos para defendê-lo." Ao contrário da imagem que muitos têm das iraquianas, nessa sala elas são muçulmanas, que se sentam ao lado de católicas e aprendem, em inglês, primeiros-socorros que serão necessários três semanas depois, quando a guerra finalmente começa. Janes faz essa contagem regressiva do terror. Ele acompanha sucessivamente essas garotas, um motorista de táxi que tem também como missão educar seus jovens alunos de luta livre, uma família que faz a festa de aniversário de seu filho, um grupo de senhores que se reúne há décadas no Caffe Brazilian. À sombra das palmeiras, mais assombroso que a guerra, já tão banalizada nos noticiários, é constatar que os iraquianos, armados ou não, só estão querendo viver. Encontros Sesc Videobrasil. Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista, telefone (11) 3179-3700 Amanhã, 20 horas. Grátis