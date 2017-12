Séries documentais serão inelegíveis em novas regras do Oscar

Séries documentais de diversos episódios serão inelegíveis ao Oscar, disseram organizadores na sexta-feira, 7, como parte de uma nova lista de regras da premiação, poucos meses depois da série da ESPN O.J.: Made in America vencer o Oscar de melhor documentário em longa-metragem.

A mudança irá afetar quaisquer séries documentais de diversos episódios que tentariam se classificar ao Oscar do ano que vem, disse um porta-voz da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Documentários que são exibidos na TV ou lançados em DVD antes de uma rodada de classificação em cinemas serão inelegíveis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O.J.: Made in America é um documentário de oito horas que foi exibido como um filme com intervalos em grandes festivais de cinema e alguns cinemas, logo, se classificando para competir no Oscar. Ele também foi exibido em cinco partes nas redes de TV ESPN e ABC.

O filme, uma pesquisa sobre o julgamento por homicídio em 1995 da estrela do futebol americano O.J. Simpson, venceu a categoria de melhor documentário em fevereiro, superando A 13ª Emenda, Eu Não Sou Seu Negro, Fogo no Mar e Vida, Animada.

A Academia regularmente atualiza suas regras sobre campanhas e elegibilidade ao Oscar.

Outras regras deste ano incluem a que membros da Academia não são mais permitidos de participar de almoços ou jantares para um filme que concorre ao Oscar que não tenha uma exibição do filme.

A Academia informou que as novas regras são parte do “esforço contínuo para chamar a atenção para a questão de campanhas excessivas e manter a atenção nos filmes em si”.

Os votos para melhor longa de animação também serão abertos a todos os membros da Academia, ao invés de um grupo montado. A animação Zootopia: Essa Cidade é o Bicho venceu a categoria neste ano.