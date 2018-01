Série de terror 'Invocação do Mal' ganhará terceiro filme

A série de filmes de terror Invocação do Mal, que arrecadou mais de US$ 600 milhões com seus dois primeiros filmes, terá um terceiro capítulo, segundo informou nesta segunda-feira, 26, o blog especializado Deadline.

David Leslie Johnson, coautor do roteiro de Invocação do Mal 2 e de outros títulos como A Órfã e a nova versão de A Hora do Pesadelo, será o encarregado de escrever o terceiro filme.

Segundo o site, James Wan, o cérebro por trás da franquia, atuará apenas como produtor após ter dirigido os dois primeiros filmes e participado da elaboração do roteiro do segundo.

Além disso, Johnson, que é um dos consultores da série The Walking Dead, também trabalhou junto com Wan na versão final do roteiro de Aquaman.

Ainda não há mais detalhes sobre o projeto, mas se sabe que o argumento do filme voltará a girar em torno de outro dos casos investigados por Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), um casal de demonologistas.

Invocação do Mal 3 será o sétimo longa desse universo cinematográfico, que inclui os derivados Annabelle e Annabelle: Creation, e os projetos anunciados de The Nun e The Crooked Man. EFE