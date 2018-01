Série '24 Horas' ganhará adaptação para o cinema

Os estúdios de cinema e de televisão da Fox contrataram o roteirista Billy Ray ("State of Play", de 2009) para escrever o roteiro da adaptação para a telona da série de ação "24 Horas", informou nesta quarta, 10, a revista "Variety".

Apesar da ideia de transformar em longa-metragem a corrida contra o relógio do agente Jack Bauer (Kiefer Sutherland) ter sido cogitada durante grande parte das oito temporadas do programa, a nomeação de Ray é um passo importante para a concretização do projeto.

A decisão final sobre o filme, no entanto, dependerá do tempo que a série ainda permanecerá na televisão. Atualmente, nos EUA, está sendo exibida a oitava temporada de 24 Horas, e a Fox ainda não fechou o acordo com a produtora da série para que haja uma nona, como previsto.

Ainda segundo a "Variety", existe uma pequena possibilidade de que, como a Fox ainda não prorrogou a continuidade de 24 Horas na televisão, o seriado possa ser vendido a outro estúdio, e por isso o filme não sairia do papel.