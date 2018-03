Sérgio Mendes fará show na festa oficial do Oscar

LOS ANGELES - O músico brasileiro Sérgio Mendes estará de volta à festa do Oscar - não no palco do Dolby Theatre, mas em uma cerimônia fechada, o Governors Ball, a festa oficial da Academia de Hollywood, que começa tão logo termina a entrega das estatuetas, na noite deste domingo, 22.

Mendes e o também cantor will.i.am se apresentarão para cerca de 1.500 pessoas, entre elas, a maioria dos ganhadores do Oscar, que precisam ir ao Governors Ball antes de se dirigirem para outras festas.

Mendes vive nos EUA desde os anos 1960, quando se tornou conhecido graças ao disco Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brasil' 66, cujo sucesso o alçou ao Grammy Hall da Fama em 2012. Ele gravou mais de 40 álbuns, ganhou um Grammy e dois Grammy Latino. Em 2011, foi indicado ao Oscar de música original com a canção Real in Rio, da animação Rio.