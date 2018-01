Sérgio Bianchi no Festival de Cinema de Direitos Humanos O diretor brasileiro Sérgio Bianchi participará da 10.º edição do Festival de Cinema de Direitos Humanos da organização Human Rights Watch, que acontece de 15 a 24 de março, em Londres. O brasileiro levará ao festival o filme Quanto Vale ou é Por Quilo? sobre as desigualdades econômicas e as relações raciais no Brasil, narrado em tom satírico e dramático. Outros quatro filmes com temática latino-americana serão exibidos no festival. A Dignidade dos Ninguéns, do diretor argentino Fernando Solanas, retrata as condições socioeconômicas da Argentina após as revoltas e o caos subseqüente em dezembro de 2001. O longa Killers Paradise (O Paraíso dos Assassinos), de Olenka Frenkiel e Giselle Portenier, aborda os assassinatos não esclarecidos de mais de duas mil mulheres na Guatemala desde 1999. "Pretendemos educar as pessoas em matéria de direitos humanos e oferecer um espaço aberto ao diálogo e à discussão", declarou à EFE a diretora do Festival, Bruni Burres. Um filme que pretende provocar muito debate é State of Fear (Estado de Terror), dos diretores Pamela Yates, Paco de Onís e Peter Kinoy, que mostra como a violência e a corrupção oficial destruíram a democracia no Peru durante os anos de existência do grupo guerrilheiro "Sendero Luminoso". O longa será exibido na TV peruana para tentar evitar qualquer tentativa do ex-presidente Alberto Fujimori de reunir apoios no Peru, onde está detido desde novembro, visando as eleições presidenciais de abril. Outro filme com temática latino-americana é o documentário Apaga y Vámonos, do catalão Manel Mayol, sobre os direitos dos indígenas Penhuenche-Mapuche no Chile, que perderam suas terras por causa da construção de uma nova central elétrica no país. A 10.º edição do festival exibirá um total de 22 filmes procedentes de 20 países, como Nepal, Índia, Canadá e Itália e outros. "Esperamos que o público venha ver os filmes, que tem vozes distintas que esperam mudar o mundo", ressaltou Burres.