Sequências de 'Jogos Vorazes' e 'Hobbit' são os filmes mais aguardados de 2013 O ano de 2013 vai ser muito parecido com o ano passado em termos de bilheterias, com os "Jogos Vorazes" e os Hobbits no topo da lista de filmes imperdíveis dos cinéfilos, de acordo com uma pesquisa da empresa que comercializa ingressos Fandango, divulgada nesta quinta-feira.