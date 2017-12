Sequências de 'Avatar' ganham datas de lançamento

James Cameron, que começou a dirigir as quatro sequências de Avatar (2009), anunciou neste sábado, 22, as datas de lançamento dos filmes. A notícia foi publicada pelo cineasta canadense em sua página oficial no Facebook, com uma foto dele e da equipe de filmagem.

As datas são: Avatar 2, 18 de dezembro de 2020; Avatar 3, 17 de dezembro de 2021; Avatar 4, 20 de dezembro de 2024, e Avatar 5, 19 de dezembro de 2025.

"É ótimo trabalahar com a melhor equipe no mercado! Avatar decola no momento em que começamos a produção contínua das quatro sequências", escreveu Cameron. O primeiro filme arrecadou US$ 2,8 bilhões no mundo inteiro.