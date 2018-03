Sequência secreta de 'Bruxa de Blair' é revelada na Comic-Con

LOS ANGELES - Participantes da Comic-Con que foram assistir a uma exibição do filme de terror The Woods na semana passada ficaram surpresos com o resultado: viram a sequência do terror A Bruxa de Blair.

A sinopse e o título real de The Woods, da Lionsgate, foram mantidos em segredo desde o começo da produção, mas revelados no evento de cultura pop realizado em San Francisco como continuação da Bruxa de Blair, o terceiro filme da franquia. A estreia está marcada para 16 de setembro.

"Bruxa de Blair é sobre mistério", disse o diretor Adam Windarg à Reuters. “Acho que o que estamos anunciando está nesse espírito.” A revelação surpresa segue os passos da companhia de produção Bad Robot, de J.J. Abrams, que revelou Rua Cloverfield, 10, sequência do sucesso de 2008 Cloverfield, em janeiro, apenas dois meses antes de seu lançamento nos cinemas.

O filme original da Bruxa de Blair foi um sucesso em 1999 e lançou uma nova era no tipo de filmagem em primeira pessoa para filmes de terror. A película retrata imagens feitas por três documentaristas que desapareceram em uma remota floresta ao tentarem revelar uma lenda local.