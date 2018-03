Seqüência do musical 'Hairspray' deve ser lançada em 2010

John Travolta voltará a se vestir de mulher para encarnar Edna Turnblad, personagem que interpretou no musical Hairspray de 2007, cuja seqüência deve chegar às telas em julho de 2010. A New Line Cinema anunciou que estão em curso as negociações com o diretor Adam Shankman e a dupla Marc Shaiman e Scott Wittman (compositores da trilha) para definir os termos do novo projeto. O resto do elenco do filme, que arrecadou US$ 200 milhões no mundo, deve se juntar a Travolta: Christopher Walken (ganhador do Oscar por O Franco-Atirador, de 1978) o ídolo-teen Zac Efron (do fenômeno High School Musical), e Nikki Blonski, que estreou no cinema roubando a cena como a protagonista de Hairspray. O filme, uma adaptação cinematográfica da peça baseada na famosa comédia musical de John Waters, conta a história de Tracy Turnblad, uma garota gordinha fã de um programa televisivo. Após conseguir um papel nesse programa, Tracy se vê envolvida no meio da luta pelos direitos civis na Baltimore dos anos 60.