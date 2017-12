Sequência do filme 'Arquivo X' tem estréia marcada para julho Por Leslie Simmons LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Os fãs de "Arquivos X" não precisam mais buscar boatos na Internet sobre a sequência de "Arquivo X -- O Filme", baseado no popular seriado de TV. A Fox anunciou na quarta-feira que vai começar em 10 de dezembro a produção da sequência, que reunirá os protagonistas do seriado, David Duchovny e Gillian Anderson. O estúdio fixou 25 de julho como a data de lançamento do filme nos Estados Unidos. O criador do seriado, Chris Carter, vai dirigir o filme, ainda sem título. Carter também co-escreveu o roteiro com Frank Spotnitz, veterano de "Arquivos X", e os dois vão assinar a produção. As filmagens vão acontecer em Vancouver. O estúdio não revelou muito sobre a trama do filme, apenas que é um "thriller sobrenatural" que vai levar a relação complexa entre os agentes do FBI Fox Mulder (Duchovny) e Dana Sculler (Anderson) em direções inesperadas. A data de 25 de julho para a estréia fará com que o novo "Arquivo X" concorra com "Step Brothers", comédia estrelada por Will Ferrell e John C. Reilly, e uma comédia ainda sem título protagonizada por Ice Cube. "Arquivos X", da Fox, teve nove temporadas e terminou em 2002. O primeiro longa baseado na série, produzido por Carter e co-escrito por Spotnitz, arrecadou 187 milhões de dólares nas bilheterias mundiais.