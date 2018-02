Sequência de 'Wall Street' é atração principal das bilheterias

"Wall Street - Poder e Cobiça" foi lançado no final de 1987 e rendeu um total de cerca de 87 milhões de dólares, em valores atualizados. A sequência está prevista para render 20 milhões ou mais entre hoje e domingo, atraindo fãs mais velhos do filme original.

Shia LaBeouf e Carey Mulligan contracenam no novo filme, e Charlie Sheen, visto no primeiro "Wall Street", faz uma ponta no segundo. Pesquisas mostram que o interesse entre cinéfilos mais jovens está aumentando, em resposta aos materiais de marketing que mostram os membros mais jovens do elenco, além de Michael Douglas.

A divulgação do filme vem sendo um pouco prejudicada pelo fato de Douglas não estar disponível, porque está fazendo tratamento contra um câncer, mas ele divulgou o filme na primavera norte-americana, antes de a Fox ter adiado seu lançamento para o outono. "O Dinheiro Nunca Dorme" custou cerca de 53 milhões de dólares.

Outra estreia desta sexta é a fantasia animada em 3D da Warner Bros. "A Lenda dos Guardiões", para a qual está prevista arrecadação de um pouco menos de 20 milhões de dólares no fim de semana.

Dirigida por Zack Znyder, conhecido por "Watchmen - O Filme" e "300", "Guardiões" é o primeiro de uma série prevista de filmes baseados na série homônima de livros de Kathryn Lasky. Helen Mirren, Anthony LaPaglia e Sam Neill fazem parte do elenco de voz, além de vários atores mirins.

A comédia juvenil "You Again," o terceiro grande lançamento do fim de semana, está prevista para ter uma abertura modesta de entre 8 e 10 milhões de dólares. Com direção de Andy Fickman ("A Montanha Enfeitiçada"), o filme é estrelado por Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Betty White e Sigourney Weaver.

O campeão de bilheteria da semana passada, "Atração Perigosa", do ator e diretor Ben Affleck, vai tentar capitalizar sobre sua abertura surpreendente de 24 milhões de dólares, competindo pela mesma faixa de público de "Wall Street".